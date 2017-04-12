Рубль рухнет в ближайшее время 13:28, 12 апреля Рубль рухнет в ближайшее время
Назначен и.о. председателя правления банка «Приморье» 13:09, 12 апреля Назначен и.о. председателя правления банка «Приморье»
В Приморье горят леса 12:40, 12 апреля В Приморье горят леса
Новостная лента
Апрель, 12 среда
13:30
РИА VladNews ждет ваших новостей!
13:30
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
13:30
8 канал объявляет кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' Эксклюзив
13:29
В Хабаровске мужчина напал с оружием на посетителей кафе Фото
13:28
Рубль рухнет в ближайшее время
13:17
Гала-концерт воспитанников муниципальных школ искусств – победителей конкурсов профессионального мастерства пройдёт во Владивостоке
13:09
Назначен и.о. председателя правления банка «Приморье»
13:05
Старая мебель стала причиной серьезного пожара в Уссурийске Фото
12:52
Приморской компании не удалось перехитрить приставов
12:40
В Приморье горят леса
12:28
МЧС Приморье предупреждает: Опасайтесь укусов клещей
12:16
Жителей Владивостока приглашают на всероссийскую акцию «Бессмертный полк»
12:04
На дорогах Приморья за сутки зарегистрировано почти 80 аварий
11:52
Смертельное ДТП произошло на трассе Хабаровск - Владивосток Фото
11:40
Более 270 пьяных водителей поймали в Приморье за неделю
11:28
Управдомы Владивостока разбираются в дебрях ЖКХ
11:16
В Приморье пьяный лихач едва не убил своих пассажиров
11:04
Владивостокцы проверили свои знания русского языка Видео
10:51
Во вторник во Владивостоке произошло 80 аварий Эксклюзив
10:46
"Спартак-Приморье" имеет шансы попасть в финал Суперлиги Видео
10:46
«Добрый субботник» пройдет во Владивостоке
10:37
19-летний приморец прописал в своей квартире 8 иностранцев
10:27
В ДТП с участием грузовика во Владивостоке пострадал человек Эксклюзив
10:24
Пациент психбольницы во Владивостоке самостоятельно покинул учреждение
10:09
МФЦ Владивостока приглашают на День открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц Адреса
10:02
Букет цветов вместо тысячи слов!
09:57
Житель Приморье осужден за смерть пешехода
09:42
Пассажирка не доехала до Амурской области и родила в поезде
09:31
В Приморье жена ищет своего мужа уже четыре месяца Эксклюзив
09:19
В Приморье за сутки зарегистрировано более 10 возгораний
09:19
Игорь Пушкарев: Наши доводы были интересны лишь нам самим
08:52
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в среду, 12 апреля Адреса
08:49
Часть Владивостока останется без света сегодня, 12 апреля Адреса
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4113 (52) от 12 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Браво Городний! Браво Пушкарев!
Особенности дачной моды – 2017
Как Галенки держат связь с космосом
Мандаринки принимают поклонников в лучах заката
Мужчины хотят в декрет
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Жителей Владивостока приглашают на всероссийскую акцию «Бессмертный полк»

В рамках проекта «Бессмертный полк» можно бесплатно изготовить фотографию родственника
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В День Победы во Владивостоке пройдет всероссийская гражданская акция «Бессмертный полк», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ежегодное шествие горожан проходит с целью сохранения в каждой российской семье памяти о победителях в Великой Отечественной войне.

Для участия в шествии необходимо прийти 9 мая с фотографией (формат А3 на штендере) своего родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне, но не дожил до 72-й годовщины Победы. Построение колонны начнется в 9 часов в сквере Семёнова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19а). Далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Как отмечают организаторы акции, в рамках проекта «Бессмертный полк» можно бесплатно изготовить фотографию родственника с 1 по 25 апреля (сканирование и печать формата А3 бесплатное, ламинирование осуществляется за счет владельца фотографии) в фотосалоне «Сервис плюс» (ул. Алеутская, 45а, вход со стороны ул. Фонтанная, время работы: с 10 до 19 часов, телефон: 222-18-63). Также в «Сервис плюс» можно приобрести штендер для фотопортрета, стоимость которого можно уточнить в фотосалоне.

Кроме того, штендеры и фотографии можно будет изготовить также с 1 апреля по 7 мая:

1. Торговый центр «Луговая» (трамвайная остановка Луговая, ул. Луговая, 21А, павильон 24, телефон: 295-75-05, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +79089957505) ежедневно с 10 до 19 часов,

2. Павильон «Подарки» (трамвайная остановка Баляева, ул. Юмашева, 6а, телефон: +79841931330, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +79089957505) ежедневно с 11 до 19 часов.

3.Типография «Max print» (остановка Авангард, ул. Светланская, 145, оф.1, телефон: 8(423)200-25-99, 201-54-94, электронная почта maxprint_tp@mail.ru) в будние дни с 9 до 18 часов.

4. Торговый центр «Чапаевский» (цлица Чапаева, 24а, павильон № 11) в будние дни с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 18 часов.

Участникам шествия «Бессмертный полк» эти предприятия оказывают следующие услуги:

1. Фотопечать на пластике - стоимость уточнять по указанным телефонам. Сканирование и обработка (ретушь) фотографии – производится бесплатно. Участнику шествия выдается готовый штендер с размещением фотопортрета формата А3;

2. Печать фотографии на фотобумаге и ламинация – стоимость уточнять по указанным телефонам. Сканирование и обработка (ретушь) фотографии – производится бесплатно. Участнику шествия выдается готовый штендер для размещения фотопортрета формата А3;

3. Возможность отдельно заказать сканирование и обработку (ретушь) фотографии. Стоимость и печати фотопортрета уточнять по указанным телефонам. Можно также отдельно приобрести штендер под готовый фотопортрет.

Напомним, Бессмертный полк» - всероссийская некоммерческая, гражданская акция, которая проводится в краевой столице с 2013 года. В 2016 году во Владивостоке в шествии приняли участие порядка 30 000 горожан, которые вышли на улицы города с фотографиями своих родных и близких, чтобы отдать дань памяти солдатам в этот великий для всей страны праздников. Инициатором акции «Бессмертный полк» в 2013 году во Владивостоке стала одна из молодежных общественных организаций города. Тогда же инициативу обсудили на очередном заседании организационного комитета «Победа». Председатель оргкомитета глава города Игорь Пушкарёв поддержал идею проведения акции «Бессмертный полк» и предложил участникам акции пройти колонной сразу после парада войск.

Контактная линия штаба «Бессмертного полка» в городе Владивостоке: bessmertnyy_polk_vl@mail.ru, подробности можно узнать в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефонам 222-08-38, 222-39-65, 2614-180, 2614-400.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих принять участие в акции «Бессмертный полк».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Управдомы Владивостока разбираются в дебрях ЖКХ
11:28, 12 апреля 2017 Управдомы Владивостока разбираются в дебрях ЖКХ

Горожане узнали о структуре платы за содержание и ремонт жилых помещений

Во вторник во Владивостоке произошло 80 аварий
10:51, 12 апреля 2017 Во вторник во Владивостоке произошло 80 аварий

В 3 ДТП пострадали три человека

«Добрый субботник» пройдет во Владивостоке
10:46, 12 апреля 2017 «Добрый субботник» пройдет во Владивостоке

Принять участие могут все желающие

МФЦ Владивостока приглашают на День открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц
10:09, 12 апреля 2017 МФЦ Владивостока приглашают на День открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц

14 апреля

Букет цветов вместо тысячи слов!
10:02, 12 апреля 2017 Букет цветов вместо тысячи слов!

Мужчины Приморья могут выиграть приятный сюрприз для своих дам

Пассажирка не доехала до Амурской области и родила в поезде
09:42, 12 апреля 2017 Пассажирка не доехала до Амурской области и родила в поезде

Малышка вместе с мамой находится в родительном доме

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в среду, 12 апреля
08:52, 12 апреля 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в среду, 12 апреля

Плановое отключение