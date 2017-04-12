Смертельное ДТП произошло на трассе Хабаровск - Владивосток

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

На трассе Хабаровск - Владивосток произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился на 266 км автодороги. 42-летний мужчина за рулем автомобиля Mazda Demio двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, при прохождении 266 км автодороги Хабаровск - Владивосток водитель превысил безопасный скоростной режим, потерял управление транспортным средством и совершил опрокидывание в кювет. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

В результате удара водитель скончался на месте происшествия, его пассажир, 34-летний мужчина, получил сотрясение головного мозга.

В пресс-службе ГАИ Приморья корреспонденту агентства сообщили, что стаж вождения водителя Mazda Demio составил 10 лет, ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.