"Спартак Приморье" имеет шансы попасть в финал Суперлиги. В полуфинальной матчевой серии с "Университетом-Югра" приморцы пока не отстают… Тем временем во Владивостоке прошел чемпионат по практической стрельбе. Самые разноплановые участники соревновались в мастерстве владения пистолетом… Также приморскую столицу посетил профессиональный бокс. Впервые в городе прошел вечер престижных соревнований на ринге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
"Спартак-Приморье" имеет шансы попасть в финал Суперлиги
Новости спортаВладивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.
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