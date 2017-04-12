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Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

"Спартак Приморье" имеет шансы попасть в финал Суперлиги. В полуфинальной матчевой серии с "Университетом-Югра" приморцы пока не отстают… Тем временем во Владивостоке прошел чемпионат по практической стрельбе. Самые разноплановые участники соревновались в мастерстве владения пистолетом… Также приморскую столицу посетил профессиональный бокс. Впервые в городе прошел вечер престижных соревнований на ринге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.