Более 270 пьяных водителей поймали в Приморье за неделю

Зарегистрировано четыре аварии

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

За неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 275 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Зарегистрированы 4 ДТП, спровоцированные любителями пьяной езды, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. Аварии зарегистрированы в Партизанске, Лесозаводском и Уссурийском городских округах.

Ранее РИА VladNews сообщало о ДТП с участием пьяного лихача в Лесозаводском ГО.