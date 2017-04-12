Управдомы Владивостока разбираются в дебрях ЖКХ

Горожане узнали о структуре платы за содержание и ремонт жилых помещений

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока 10 апреля состоялось очередное занятие экспресс-курса «Молодой управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этот раз горожане узнали о структуре платы за содержание и ремонт жилых помещений и об осенне-весеннем осмотре многоквартирного дома.

«Собственник помещения в многоквартирном доме (МКД) обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Об этом говорит статья 158 Жилищного кодекса Российской Федерации», – рассказала Анастасия Тимчук, главный специалист информационного отдела МКУ «Учетно-регистрационный центр».

Как отметила Анастасия Тимчук, размер платы собственников за содержание и ремонт дома во многом зависит от выбранного способа управления многоквартирным домом.

«Если у вас управляющая компания, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливают на общем собрании собственников с учетом предложений УК, – рассказала эксперт. – При этом будьте внимательны: управляющая компания не может в одностороннем порядке (без согласования с собственниками помещений, выражающегося в принятии решения их общим собранием) устанавливать или изменять размер платы».

В случае с товариществом собственников недвижимости (ТСН), либо жилищным кооперативом, по словам спикера, размер платы устанавливается общим собранием членов товарищества или кооператива.

При непосредственном управлении собственниками размер платы за содержание и ремонт жилого помещения соответствует размеру платы за услуги и работы в соответствии с договорами, заключенными собственниками с организациями, оказывающими услуги или выполняющими работы.

«Таким образом, жилищное законодательство предполагает, что перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества устанавливается для каждого конкретного многоквартирного дома с учетом его характеристик, – подчеркнула главный эксперт школы жилищного просвещения «Управдом» Наталья Войновская. – Соответственно, и размер платы будет индивидуальным для каждого дома».

«Для того, чтобы выявить и своевременно предупредить возможные проблемы в многоквартирном доме, управляющая организация и собственники домов проводят осенние и весенние осмотры, – рассказал слушателям директор НП «Домовой контроль» Роман Ершов. – Осенний осмотр дома проводится за полторы-две недели перед началом отопительного сезона. Соответственно, весенний осмотр дома проводится через несколько дней после завершения отопительного периода».

На вопрос слушательницы, кто должен проводить такие осмотры, эксперт ответил, что проводит их специальная комиссия в составе должностных лиц управляющей организации и совета многоквартирного дома. При осмотре они проверяют состояние инженерного оборудования и элементов внешнего благоустройства придомовой территории. Во время осмотра определяются объемы работ по текущему ремонту, а также неисправности и повреждения.

Результаты осмотров отражаются в документах по учету технического состояния многоквартирных домов и составляется акт осенне-весеннего осмотра. Журналы осмотров хранятся в управляющей организации наравне с документами строгой отчетности. С отчетом могут ознакомиться все желающие собственники дома.

«Такие осмотры – комплекс мер для определения приоритетных работ, которые необходимо выполнить, – отметил Роман Ершов. – Качественные осмотры – это залог эффективной и безопасной эксплуатации многоквартирного дома».

Напомним, задача «Молодого управдома» – помочь горожанам в решении жилищно-коммунальных проблем. С помощью экспресс-курса все желающие могут научиться разбираться в жилищном законодательстве. Обучение проходит на бесплатной основе, лекции ведут эксперты в области ЖКХ.

Очередное занятие состоится сегодня, 12 апреля, в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр-т, 20). На семинаре слушателям расскажут, что такое общедомовые нужды и об управлении содержания жилищного фонда городской администрации. Начало в 18:30 часов, вход свободный.