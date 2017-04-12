В Приморье пьяный лихач едва не убил своих пассажиров

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в Лесозаводском городском округе, около села Тихменево. 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля Toyota Carina и совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на заборную изгородь. на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Пострадали два человека.

В результате удара травмы получили два пассажира иномарки – молодые люди в возрасте 20 и 16 лет. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя составлены соответствующие административные материалы, автомобиль помещен на спецстоянку.