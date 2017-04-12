Владивостокцы проверили свои знания русского языка

"Великий и могучий"

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Прежде чем «сесть за парты» и начать писать под диктовку, участники акции «Тотальный диктант» с любопытством и восторгом разгуливали по палубе известного парусника «Паллада». Для многих именно площадка стала поводом - проверить свои знания русского языка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.