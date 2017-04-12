«Добрый субботник» пройдет во Владивостоке

Принять участие могут все желающие

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 15 апреля, добровольцы Владивостока приведут в порядок территорию краевой детской клинической больница №2, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. Акция пройдет под названием «Добрый субботник».

Детская больница на Змеинке – учреждение особенное. Именно здесь работает отделение «отказников», где на попечении медицинских работников находятся малыши от рождения до 4-х лет, оставшиеся без попечения родителей. Поэтому волонтеры Владивостока решили объединиться, чтобы помочь сделать территорию больницы более благоустроенной и уютной для прогулок детей.

Все что необходимо - это желание помочь и принять участие в добром субботнике.

«Добрый субботник» стартует 15 апреля, в 11.00 по адресу: Владивосток, ул. Приморская, 6. Добраться до краевой детской клинической больницы №2 можно автобусами №№1, 13Д, 13К. Сбор волонтеров на остановке «Баня». Контактное лицо – Нестерова Светлана Владимировна, тел. 8-908-969-61-15.