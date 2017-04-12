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Пациент психбольницы во Владивостоке самостоятельно покинул учреждение

Мужчина не опасен
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Пациент Краевой психиатрической больницы по улице Шепеткова,14 самостоятельно покинул лечебное учреждение, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как рассказал корреспонденту агентства главврач психиатрической больницы Максим Артамонов, пациент нарушил режим пребывания на территории лечебного учреждения, за что был выписан в принудительном порядке.

"В больнице есть люди, которые находятся здесь принудительно и есть те, которые находятся здесь добровольно. Последние могут просто написать заявление, и мы их отпустим, если нет каких-либо показаний для их госпитализации. Если показания все же есть, то мы пишем заявление, и впоследствии пациента принудительно оставят в больнице,"- рассказывает Максим Николаевич.

Ушедший из больницы пациент демонстративно покинул больницу, на входе оттолкнув санитарку. Чуть позже он был обнаружен дома у своих родственников. Его психическое состояние не представляет угрозу ни для него, ни для окружающих. 

"Его лечение, в принципе, уже было закончено. Но он покинул больницу раньше срока, за что и был выписан. О случившемся мы заявили в полицию, потому что так положено. Сейчас пациент у родственников, он не опасен. Далее будет лечиться амбулаторно. Если появятся какие-то  основания для его госпитализации, родственники непременно об этом сообщат,"- комментирует собеседник агентства. 

Кроме того, Максим Артамонов сообщил, что это вполне штатная ситуация для любой больницы.

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