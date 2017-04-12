Во вторник во Владивостоке произошло 80 аварий

В 3 ДТП пострадали три человека

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 80 ДТП, 51 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 9 аварий обошлись составлением европротоколов. В трех авариях пострадали три человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили 12 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 10 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 8 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. Остановлено три автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

В отношении 6 водителей автобусов и 11 таксистов составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушил 71 автомобилист. На штраф-стоянку поставлено 67 авто.

Всего во вторник, 11 апреля, в приморской столице зарегистрировано 318 нарушений ПДД.