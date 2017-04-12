19-летний приморец прописал в своей квартире 8 иностранцев

Молодому человеку назначено наказание

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

19-летний житель Артема признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.

Установлено, что в период с января по октябрь 2016 года местный житель зарегистрировал по месту пребывания 8 граждан Узбекистана, которые фактически по месту регистрации не проживали. За свои действия молодой человек получил денежное вознаграждение в размере 4 тысяч 500 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое в дальнейшем было передано в суд.

Мировым судьей подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.