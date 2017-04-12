В ДТП с участием грузовика во Владивостоке пострадал человек

Водитель самосвала не уступил дорогу легковушке

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В ДТП с участием грузовика Faw CA 3250 во Владивостоке пострадал человек: водитель самосвала не уступил дорогу легковому автомобилю Honda Torneo; 23-летний водитель седана получил ушибы коленных суставов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Столкновение произошло в районе дома №30 по улице Выселковой во вторник в 16:10. По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика при повороте налево с улицы Днепровской не уступил дорогу седану. Расследование деталей аварии продолжается.