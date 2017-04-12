МФЦ Владивостока приглашают на День открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц

14 апреля

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В ближайшую пятницу, 14 апреля, с 9 часов утра до 18 часов в пяти отделениях МФЦ Владивостока сотрудниками управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю в рамках акции «День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц» будет организован прием по вопросам налогового законодательства и порядка заполнения налоговых деклараций о доходах, полученных в 2016 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В этот день все посетители МФЦ Владивостока смогут, при наличии необходимых сведений и документов, прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию, а также заявление на льготу по имущественным налогам.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен представить декларацию о доходах и в какие сроки, кому положены льготы по имущественным налогам, ответят на вопросы по теме налогообложения физических лиц, проинформируют об электронных сервисах ФНС России, в том числе о порядке подключения к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Акция будет проходить в отделениях МФЦ по следующим адресам:

- ул. Давыдова, 9 (остановка транспорта «Магнитогорская»);

- ул. Верхнепортовая, 76-а (остановка транспорта «Казанский храм»);

- проспект 100-летия Владивостока, 44 (остановка транспорта «Проспект 100-летия Владивостока»);

- ул. Невельского, 13 (остановка транспорта «Адмирала Невельского, 13 (павильон)»;

- Партизанский проспект, 28-а (остановка транспорта «Инструментальный завод»).