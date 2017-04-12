Житель Приморье осужден за смерть пешехода

Приговор в закоПриговор в законную силу не вступил нную силу не вступил

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Житель поселка Смоляниново осужден на нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что трагедия произошла в октябре 2016 года ранним утром в районе дома по ул. Краснознаменной, 172 в г. Уссурийске. Двигаясь на автомобиле Toyota Town Ace Noah, фигурант нарушил ПДД и не уступил дорогу гражданам, переходящим проезжую часть на нерегулируемом переходе. В результате этого на одного из пешеходов был совершен наезд.

От полученных многочисленных травм мужчина скончался в госпитале.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с лишение права управления ТС на 3 года.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда в сумме 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.