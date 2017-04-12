Пассажирка не доехала до Амурской области и родила в поезде

Малышка вместе с мамой находится в родительном доме

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В понедельник, 11 апреля, в поезде № 97 Кисловодск – Тында на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги пассажирке поезда неожиданно потребовалась помощь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу РЖД.

У женщины начались роды в поезде. До приезда медиков роды принял начальник поезда Олег Чернышов, который обеспечил надлежащее санитарное состояние в вагоне и выполнил все необходимые операции: перерезал пуповину, обмыл и обработал ребенка антисептическими средствами. Родилась здоровая девочка, которую вместе с мамой отправили в родильный дом города Миасса.

Сообщается, что все сотрудники РЖД проходят специальную подготовку по оказанию первой медицинской помощи, в том числе, по экстренному родовспоможению.