В Приморье жена ищет своего мужа уже четыре месяца

Мужчина пропал в прошлом году

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье пропал человек, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Жена Лариса, проживающая в городе Фокино, рассказала корреспонденту о пропаже своего мужа. Окатов Валерий Иванович вышел из дома еще 5 декабря 2016 года.

"Он намеревался поехать в Находку на один день," - рассказывает Лариса.

С тех пор его больше никто не видел. Женщина обращалась в полицию, обзванивала всех, кого только можно было, но все безрезультатно. В последний раз, когда она его видела, он был одет в черный свитер, джинсы и черную куртку.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, редакция РИА VladNews просит связаться по номеру +7 994 000-01-02.



