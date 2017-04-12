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Игорь Пушкарев: Временное отстранение от должности главы города не означает прекращение моего курса развития города Владивостока

Игорь Пушкарев: Временное отстранение от должности главы города не означает прекращение моего курса развития города Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Московский городской суд 10 апреля не удовлетворил жалобу защиты о незаконном отстранении от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews.

Как рассказал сам Игорь Пушкарев, это было очередное заседание с формальным отношением к делу.

- Наши доводы были интересны лишь нам самим. Но это не повод опускать руки! Я, мой брат Андрей и коллега Андрей Лушников за этот год прошли через многое. Мы были лишены общения с женами и детьми, нам приходилось наблюдать за откровенной клеветой в свой адрес,
а к завершению предварительного следствия нам предъявили новые абсурдные обвинения. Все это очень непросто, особенно когда очевидные доводы о невиновности не принимаются во внимание. Однако мы справляемся, в том числе благодаря вашей поддержке. Каждое письмо, каждый отзыв, каждое упоминание в СМИ дает нам надежду и силы бороться за справедливость, - рассказал Игорь Сергеевич.

Также временно отстраненный от должности главы Пушкарев рассказал, что он продолжает быть в курсе того, что на сегодняшний день происходит во Владивостоке и постоянно следит за его развитием.


- За 8 лет не только многое сделано, но и созданы заделы для новых проектов развития. Подтверждение этому российско-японский диалог по развитию городской среды Владивостока. Насколько мне известно, основу списка приоритетных проектов на сегодняшний день составили проекты, начатые по моей инициативе. Это прежде всего - рыбный рынок в районе Золотого моста, четыре многоярусные парковки в центре города, благоустройство парка Минного городка, парка в районе Второй речки, продолжение Берега здоровья. Это хорошие проекты, потребовавшие многолетней предварительной проработки - юридической, проектной, геодезической, - написал Пушкарев своей социальной сети.

Игорь Пушкарев также заверил, что будет продолжать следить за ситуацией в городе и будет стараться совместно с жителями сделать Владивосток еще лучше, ведь потенциал нашего города не ограничивается.

Напомним, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности мэра примооской столицы. Ходатайство связано с предположением следствия о том, что Игорь Пушкарев может влиять на сотрудников администрации города.

Ранее 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. 17 марта Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию защиты, оставил это решение в силе.

А 29 марта Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Владивостока. Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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