Часть Владивостока останется без света сегодня, 12 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: Баляева ул.50, 52, Калинина ул.279, 281, 283, 285, 287, Клубная ул.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 6, 8, 11, Красного Знамени пр-кт.44, 46, Нерчинская ул.10, 2, 4, 6, 8, Острякова пр-кт.8, Партизанский пр-кт.19, Печорская ул.8, Русская ул.53, 76Б, 78, Садгородская ул.10, 12, 14, 18, 22, 24, 24А, Тельмана ул.11, Тунгусская ул.69, Уборевича ул.38, Уткинская ул.21, 40, 44, 19, Черемуховая ул.10, 12, 14 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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