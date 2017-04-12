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Во Владивостоке без осадков, +8°C

В крае местами пройдет дождь
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 апреля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае местами небольшие осадки. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -2...+12°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха +6...+8°C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшие осадки. Ветер северо-западный умеренный, с середины дня сильный. Температура воздуха +8...+10°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +8...+10°C.

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