Во Владивостоке без осадков, +8°C

Сегодня, 12 апреля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае местами небольшие осадки. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -2...+12°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха +6...+8°C.
В Уссурийске переменная облачность, небольшие осадки. Ветер северо-западный умеренный, с середины дня сильный. Температура воздуха +8...+10°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +8...+10°C.