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Дело Пушкарёва

Сегодня прокурор выскажет свое мнение по делу охранников Пушкарева

Заседание пройдет во Владивостоке в 10:00 по местному времени
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Во владивостокском Фрунзенском районном суде сегодня, 12 апреля, должно состояться заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева; им вменяется нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности. Как сообщила корреспонденту РИА VladNews адвокат Майя Топольскова, пока никаких изменений в расписании нет, суд должен состояться.

Согласно базе данных Фрунзенского суда, начало заседания назначено на 14:00. По графику оставшихся в этом деле заседаний, сегодня в прениях прокурор должен высказать позицию гособвинения.

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

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