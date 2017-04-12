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Общество

Брызги лета: фонтаны Владивостока готовят к новому сезону

Первыми в этом году от защитных конструкций освобожден фонтанный комплекс на улице Адмирала Фокина
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В приморской столице после «зимней спячки» просыпаются фонтаны: специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» приводят в порядок городской водный комплекс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Первыми в этом году от защитных конструкций освобожден фонтанный комплекс на улице Адмирала Фокина и самый крупный фонтан города на набережной Спортивной гавани (его диаметр составляет 12 метров). Здесь уже проведен монтаж электрооборудования.

Совсем скоро сотрудники ВПЭС приступят к промывке чаш: из них будет удалена скопившаяся за зиму грязь, затем их промоют мыльным раствором. После чего чаши покроют специальным составом, который заполнит микротрещины и другие повреждения, возникшие за зиму.

Далее специалисты проведут плановые работы по профилактике и ремонту насосного оборудования. Затем на фонтанах будет налажена система подачи воды и отрегулирована высота струй фонтанов – это станет завершающим этапом работ.

Не останутся без внимания фонтан и шесть каскадов водопада на Университетской набережной острова Русский. К их расконсерватизации специалисты ВПЭС приступят во второй половине апреля.

«Наши фонтаны являются одними из любимых мест отдыха во Владивостоке. Рядом с ними люди прогуливаются, назначают свидания, отмечают праздники, – отметили во ВПЭС. – Планируем, что фонтаны начнут радовать жителей и гостей города уже на майских праздниках».

Для информации:

Осенью фонтанный комплекс был законсервирован на зиму. Часть конструкций была снята и убрана на хранение, подземные и скрытые коммуникации заполнены специальной незамерзающей жидкостью, сами фонтаны укрыты защитными коробами.

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