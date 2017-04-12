Специалисты выяснили, какие продукты могут вызвать зависимость

Пищевая зависимость требует медицинского вмешательства

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования установили, какие продукты способны вызвать у человека зависимость, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Dni24.ru. Отмечается, что зависимость от еды идентична зависимости от наркотиков, алкоголя и сигарет.

В результате исследования специалисты выяснили, как что некоторые продукты действуют на мозг человека как наркотики.

Результат показал, что пищевая зависимость - это заболевание, требующее медицинского вмешательства. Ученые установили, что от некоторых блюд очень сложно отказаться, так как в них содержится определенное количество соленых и сладких компонентов.

На первом месте среди блюд-наркотиков медики назвали мороженое, гамбургеры, шоколад и пиццу. Очень важно контролировать, что и в каком количестве вы едите, так как это отражается на состоянии здоровья.