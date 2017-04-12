Сотрудники трамвайного депо Владивостока принимают участие в двухмесячнике чистоты

Традиционно вагоны проходят покраску каждые полгода – весной и осенью

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке к двухмесячнику по санитарной очистке города приступили сотрудники ОАО «Электрический транспорт». В трамвайном депо на улице Борисенко в эти дни капитальную помывку и покраску проходят трамваи, специалисты предприятия очищают от мусора территорию депо и трамвайные пути.

«Наш коллектив ежегодно принимает участие в весенней акции по благоустройству города, - рассказал Павел Калинин, начальник трамвайного депо. – Наводим чистоту вдоль трамвайных путей, на разворотных кольцах и территории депо. Приводим в порядок и подвижной состав. Вагоны капитально отмываются на специальной мойке, потом наши сотрудники домывают их вручную. Также вагоны, если это необходимо, красим. Делаем всё, чтобы они доставляли эстетическое удовольствие горожанам и гостям Владивостока».

По словам Павла Калинина, традиционно вагоны проходят покраску каждые полгода – весной и осенью.

В акции по благоустройству принимают участие все сотрудники предприятия. По словам Тамары Рыжковой, обмотчицы элементов электрических машин, коллектив готов и к "большому субботнику" 22 апреля.

«В этот день планируем сделать территорию нашего депо максимально благоустроенной, - говорит она. - Уберем весь мусор, сухую траву, подметем территорию, покрасим и побелим клумбы, бордюр и скамейки. Когда порядок, тогда и на душе радостней».

Аналогичные работы в эти дни проходят и в троллейбусном депо Владивостока на улице Иртышской. Как сообщила директор ОАО «Электрический транспорт» Лилия Козлова, в рамках двухмесячника чистоты в городе также будут очищены и покрашены опоры контактной сети.

Напомним, весенний двухмесячник по благоустройству стартовал во Владивостоке 3 апреля. Он продлится до конца мая. Общегородской субботник запланирован на 22 апреля.