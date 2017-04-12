Акция по раздельному сбору мусора стартовала во владивостокских школах

Раздельный сбор мусора – альтернатива свалкам

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

10 апреля в школах Владивостока стартовала акция по раздельному сбору мусора «Ненужный пластик, ненужную бумагу – на нужное дело!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ее организатор – управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города.

«В начале этого учебного года школам города было предложено принять участие в реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения», – рассказывает главный специалист отдела организации природоохранных мероприятий мэрии Лариса Ким. – И 50 школ на это предложение откликнулись. Акция «Ненужный пластик, ненужную бумагу – на нужное дело!» будет проходить весной и осенью этого года».

Организаторы собирают для вторичного использования подготовленную учащимися макулатуру и пластик. По словам специалистов управления экологии, отсортированные отходы сначала отвозят на «Спецзавод №1», откуда они отправляются на дальнейшую переработку на профильные предприятия. Так пластиковые бутылки, бумага, картон и старые учебники с тетрадями приобретают «вторую жизнь».

«Перед тем, как отправить на дальнейшую переработку собранный мусор, мы его взвешиваем, – отмечает Владислав Чикаев, координатор экологических проектов администрации города. – Классы, сдавшие наибольшее количество раздельно собранных отходов, получат дипломы и подарочные сертификаты на приобретение цифровой или бытовой техники».

Учащиеся школы № 58, где уже прошла акция, считают, что раздельный сбор мусора – это своего рода альтернатива свалкам.

«Теперь я знаю, что мусор можно использовать вторично, – рассказал ученик 8 класса СОШ № 58 Никита Чистяков. – К примеру, килограмм сданной нами макулатуры может превратиться в новую книгу».

А килограмм пластика – подсказывают Никите одноклассники – в дальнейшем может быть переработан в полиэстер, из которого сошьют футболку или джинсы.

«Сегодня многие известные бренды стремятся сохранить окружающую среду, используя для пошива одежды именно переработанный мусор», – говорят подростки.

Мэрия Владивостока уделяет особое внимание экологическому образованию подрастающего поколения. Так, для школьников города в течение этой весны проходят уроки «Отходы – сырье третьего тысячелетия» и «Долой полиэтиленовые пакеты», в ходе которых специалисты рассказывают о грамотной утилизации отходов. С более подробной информации о комплексе мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Экологическое просвещение». Основная задача мероприятий – повышение экологической сознательности подрастающего поколения, популяризация среди молодежи ответственного отношения к окружающей среде.

Напомним, администрация приморской столицы в сентябре 2016 года установила на территории 15 муниципальных школ новые контейнеры для сбора пластикового мусора.

Как сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования, внедрение селективного метода сбора мусора в эко-культуру горожан дает результаты. Так, в 2015 году по версии международной экологической организации Гринпис Владивосток попал в первую группу российских городов, администрации которых грамотно и эффективно подходят к внедрению раздельного сбора ТБО.