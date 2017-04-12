Ученые выяснили, как перестать есть сладкое

Специалисты провели эксперимент с автоматами с едой

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, как можно сократить тягу к сладкому, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, они провели эксперимент с автоматами. Так, на покупку шоколада или конфет в таких устройствах гражданину необходимо было подождать по меньшей мере 25 секунд. Одновременно с этим для покупки здоровых продуктов такой функции предусмотрено не было и все происходило моментально.

Исследование длилось 14 месяцев. Результат показал, что продажа здоровых товаров в вышеупомянутых автоматах выросла на 5%.

Как рассказали ученые, люди испытывают потребность в немедленном удовлетворении собственных потребностей. Достаточно будет ввести маркировку продуктов в автоматах и также прикрепить таймер при покупке вредных продуктов, дабы таким образом сократить объем их реализации.