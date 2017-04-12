Ученые рассказали, как заставить мужчину сделать для вас все

Почему мужчина постоянно ждет похвалы

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Если вы хотите, чтобы ваш мужчина делал для вас что-то, да еще с удовольствием, надо его периодически хвалить. Это будет вдохновлять представителя сильного пола на еще большие подвиги, утверждают американские психологи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Мужское «чувство цели» связано с удовольствием и самоуважением. Поскольку мужчины не могут рожать детей, они должны продемонстрировать свое мастерство в создании чего-либо. Они уважают себя за то, что способны что-то делать. Именно это побуждает их становиться мостостроителями, покорителями Эвереста, спортсменами, бизнесменами, авиаконструкторами и так далее.

Похвала за какие-либо достижения вдохновляет многих из них делать то, что утомительно, сложно, опасно и практически невозможно. Доказательства того, что мужчины все время хотят похвалы, видны на каждом шагу. Если вы сейчас или когда-либо были в серьезных отношениях, вспомните, сколько раз ваш парень перечислял, что он сделал для дома, вас и детей, особенно в выходные, вместо того, чтобы просто отдохнуть.

Когда вы слышали этот удивительный список, вы, вероятно, говорили что-то вроде: «Да? А я сделала сотню других вещей, так же, как вчера, позавчера и все время. Не сравнивай свои усилия с моими!». Это неправильное понимание ситуации. Мужчины не сравнивают, просто в силу своей природы они ставят свои потребности на первый план, в отличие от женщин, которые ставят свои потребности после семьи и детей.

Все, что мужчины создают, прямо либо косвенно касается женщин. Большая часть того, что существует в этом мире создано мужчинами. И все, что они хотят за это, это похлопывание по спине и несколько слов благодарности. Речь не о том, чтобы ими просто восторгались: это скучно и фальшиво - они просто хотят искренней похвалы за то, что старались для вас, особенно когда нагло просят об этом, перечисляя список своих дел.