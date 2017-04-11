В Приморской краевом суде сделают третью попытку собрать присяжных для «приморских партизан» 18:17, 11 апреля В Приморской краевом суде сделают третью попытку собрать присяжных для «приморских партизан»
Необычный прохожий «пристает» к владивостокцам 17:40, 11 апреля Необычный прохожий «пристает» к владивостокцам (Эксклюзив)
Дело о пропавших при строительстве Приморского океанариума деньгах продолжается 17:37, 11 апреля Дело о пропавших при строительстве Приморского океанариума деньгах продолжается (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 11 вторник
18:54
РИА VladNews ждет ваших новостей!
18:54
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
18:54
8 канал объявляет кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' Эксклюзив
18:31
Пасха-2017: сколько будет выходных?
18:17
В Приморской краевом суде сделают третью попытку собрать присяжных для «приморских партизан»
18:00
Курсы компьютерной грамотности для читателей почтенных лет стартовали в муниципальной библиотеке № 2
17:48
В Приморье 65,6 тысячи гектар акватории предоставят для развития марикультуры
17:42
Владивостокцы смогут попасть на 16-й фестиваль Comedy Club прямым рейсом
17:40
Необычный прохожий «пристает» к владивостокцам Эксклюзив
17:37
Дело о пропавших при строительстве Приморского океанариума деньгах продолжается Эксклюзив
17:36
Во Владивостоке пройдет турнир по самбо
17:24
Тела попавших под лавину на Камчатке мальчика и мужчины обнаружены Фото и Видео
17:20
Браконьеры задержаны у берегов Приморья
17:15
Во Владивостоке почтили память узников фашистских концлагерей Фото
17:12
В Приморье просыпается весна
17:00
Школы и детские сады Владивостока активно поучаствуют в субботнике
16:50
Четыре главврача Приморья покинули свои посты
16:48
В нескольких районах Приморья преобладает четвертый класс пожарной опасности леса Фото
16:36
Самые сильные люди Владивостока впервые провели чемпионат по буксировке Видео
16:24
На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч
16:17
Владивостокцы первыми увидят новый фильм ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
16:12
В Приморском крае открывается навигация маломерных судов
16:07
Автомобилист Владивостока удивил горожан своим поступком Фото
16:00
Спецзавод №1 бесплатно примет мусор от организаций, участвующих в санитарном двухмесячнике
15:54
Эвакуаторы работают в центре Владивостока Фото и Видео
15:48
Квартальные продажи автомобилей в РФ увеличились впервые за 4 года‍
15:42
Приморец похитил из магазина несколько курток
15:36
В Биробиджане из кучи мусора вызволена маленькая девочка Фото
15:24
За сутки площадь возгораний в Приморье составила 300 гектаров
15:20
Политтехнолог губернатора Приморья остался в СИЗО еще на 2 месяца
15:11
Во Владивостоке бизнесмен и чиновники не могут поделить мясо
15:06
Во Владивостоке похолодает на 4-5 градусов
15:00
Приморец лишился автомобиля из-за нежелания платить алименты
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4112 (51) от 11 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Крестьянин торжествует и весной
Террору – нет. Сплочению – да
В Приморье разгораются лесные пожары
И никаких конфетных фантиков!
Уникальную операцию провели хирурги роддома № 3
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

В Приморской краевом суде сделают третью попытку собрать присяжных для «приморских партизан»

Заседание назначено на 12 апреля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Завтра, 12 апреля, в Приморском краевом суде в 14:00 начнется очередная попытка формирования коллегии присяжных заседателей по делу «приморских партизан»; заседание состоится в закрытом режиме, сообщает корреспондент РИА VladNews. Отметим, это будет уже третье заседание по данному вопросу, первые два - 16 февраля и 15 марта - сорвались в связи с «недостаточным количеством» присяжных заседателей. 

Напомним, на скамье подсудимых - пятеро жителей Приморья. Им вменяются следующие статьи: Илютиков - 105 и 162 УК РФ, Кириллов - 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун - 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун - 162, 33 и 105 УК РФ, Никитин - 222, 209, 105 и 162 УК РФ.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.

По законам России, возможность рассмотрения дела коллегией присяжных - это конституционное право граждан, обвиняемым по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Состав коллегии - 12 человек. Это полностью дееспособные граждане старше 25 лет, не являющиеся профессиональными юристами. Требования к присяжным определены статьей 3 ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ".

comments powered by Disqus
Похожие новости
Тела попавших под лавину на Камчатке мальчика и мужчины обнаружены
17:24, 11 апреля 2017 Тела попавших под лавину на Камчатке мальчика и мужчины обнаружены

Выясняются все обстоятельства произошедшего

На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч
16:24, 11 апреля 2017 На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч

Жизнедеятельность населения не нарушена

Приморец похитил из магазина несколько курток
15:42, 11 апреля 2017 Приморец похитил из магазина несколько курток

Возбуждено уголовное дело

В Биробиджане из кучи мусора вызволена маленькая девочка
15:36, 11 апреля 2017 В Биробиджане из кучи мусора вызволена маленькая девочка

Ребенок помещен в лечебное учреждение

За сутки площадь возгораний в Приморье составила 300 гектаров
15:24, 11 апреля 2017 За сутки площадь возгораний в Приморье составила 300 гектаров

Задействовано более 200 человек

Во Владивостоке бизнесмен и чиновники не могут поделить мясо
15:11, 11 апреля 2017 Во Владивостоке бизнесмен и чиновники не могут поделить мясо

Обрезь говядины стала предметом затянувшегося разбирательства

Приморец лишился автомобиля из-за нежелания платить алименты
15:00, 11 апреля 2017 Приморец лишился автомобиля из-за нежелания платить алименты

Вырученные от продажи авто деньги перечислят взыскателю