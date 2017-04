Владивостокцы смогут попасть на 16-й фестиваль Comedy Club прямым рейсом

Международный туроператор балует своих клиентов

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Жители Владивостока смогут отдохнуть на китайском острове с медиа-персонами Comedy Club, сообщает РИА VladNews со ссылкой на международного туроператора.

16-й фестиваль пройдет с 15 по 23 апреля 2017 г. на общей территории 5-звездочных отелей Sheraton Shenzhou Peninsula и Four Points by Sheraton Shenzhou. Номерной фонд отелей – 750 комнат, вместительность концертного зала – 900 человек. Участников ожидает 5 безумных игр c ведущими Comedy Radio, 6 концертов резидентов, 7 взрывных дискотек.

В мероприятии примут участие Павел Воля, группа USB, трио «Смирнов, Иванов, Соболев» и «Кризис Жанра», дуэты «Кожома и Пышненко», «ДА» и «20:14», Сергей «Сергеич» Кутергин, музыканты Андрей Аверин, Дмитрий «Люсёк» Сорокин, Зураб Матуа и Марина Кравец, а также Алексей Щербаков из проекта Stand Up на ТНТ.

Для комфортного перелета туроператором «РУСЬ ТУР» обеспечены прямые рейсы на Хайнань из 7 регионов: Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Красноярска, Иркутска.

Отметим, что Хайнань находится на одной широте с Гавайями, здесь всегда яркое солнце и теплое море. Развитая туристическая инфраструктура позволяет найти развлечения и для молодежи, и для людей среднего и зрелого возраста. К тому же это прекрасный вариант для спонтанной поездки – на остров не требуется виза.