Необычный прохожий «пристает» к владивостокцам

Мужчина выглядит крайне приметно

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Мужчина в яркой одежде привлек внимание прохожих во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Приморец в оранжевом одеянии останавливает прохожих в центре города и что-то увлеченно им рассказывает. Кроме этого, мужчина достает из своей сумки книгу с неизвестным содержимым, указывая на нее прохожим.

Очевидцы, не осмелившиеся подойти к необычному мужчине, смогли предположить лишь только то, что он является приверженцем какой-то религии, которую и пытается пропагандировать, продавая книжные пособия. Однако внимание прохожих привлекает вовсе не это: с головы до пят мужчина облачен в одежду яркого оранжевого цвета, а на лбу у него виднеется красная точка.

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