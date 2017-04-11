Дело о пропавших при строительстве Приморского океанариума деньгах продолжается

Следующее заседание - 12 апреля в 10:00

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются судебные слушания по делу о миллиарде рублей,"пропавшем" во время строительства Приморского океанариума на острове Русский во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Дело слушается во Фрунзенском районном суде приморской столицы, в открытом режиме. Следующее заседание назначено на 12 апреля, в 10:00. Ответчиком по делу является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, а истец - головная организация, Управление делами президента РФ. Поплавскому вменяется в вину растрата более миллиарда рублей при строительстве океанариума на острове Русский.

Отметим, что в конце марта адвокат ответчика Александр Граф подал ходатайство суду с просьбой "устранить от участия в деле потерпевшего - Управление делами Президента РФ - и его представителя Меркулова Константина Михайловича". На этом же судебном заседании Андрей Поплавский подал заявление о совершении преступления против правосудия, где заявляет о том, что представителем потерпевшей стороны (Управделами президента РФ) - Константином Меркуловым - совершено преступление, квалифицируемое по статьям 303 и 159 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности" и "Мошенничество").

В заявлении Андрей Поплавский приводит обоснования того, что представитель Управделами намеренно вводит правоохранительные органы в заблуждение с иском о требовании с Поплавского 757 миллионов рублей, так как Управделами не имеет отношения к заявленным в ущербе деньгам (денежные средства на строительство Приморского океанариума перечислялись международным благотворительным фондом "Константиновский").

Напомним, по данному делу ответчиком является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, а истец - головная организация, Управление делами президента РФ. Одной из странностей слушаний является то, что на них никогда не присутствует представитель потерпевшей стороны: Константин Меркулов не являлся ни разу в суд, несмотря на все доставленные ему извещения.

Напомним, дело экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении последних 2 лет и 3 месяцев.