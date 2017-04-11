Во Владивостоке почтили память узников фашистских концлагерей

Фjтолрепортаж РИА VladNews

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 апреля, в 12 часов дня во Владивостоке у памятника Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву (в районе ул. Карбышева, д. 11) состоялось памятное мероприятие, посвященною международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей, который установлен в память об интернациональном восстании узников немецкого концлагеря Бухенвальд, сообщает РИА VladNews. На месте событий побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.



