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Фоторепортажи

Во Владивостоке почтили память узников фашистских концлагерей

Фjтолрепортаж РИА VladNews
Фото: Семён Апасов, РИА VladNews Фото: Семён Апасов, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 апреля, в 12 часов дня во Владивостоке у памятника Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву (в районе ул. Карбышева, д. 11) состоялось памятное мероприятие, посвященною международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей, который установлен в память об интернациональном восстании узников немецкого концлагеря Бухенвальд, сообщает РИА VladNews. На месте событий побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.


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