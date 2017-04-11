Четыре главврача Приморья покинули свои посты

Власти оказались недовольны результатами работы

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Сразу четыре главврача в Приморье покинули свои посты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так, было принято решение не продлевать трудовые договоры с Александром Кондрашкиным (Артемовская городская больница №1), Ольгой Филатовой (Пожарская центральная районная больница), Любовью Диденко (Владивостокская детская поликлиника №4) и Натальей Жировой (Спасская детская поликлиника), так как краевые власти были неудовлетворенны результатами работы больниц.

Сообщается, что качество оказания медицинской помощи в этих лечебных учреждениях остается достаточно низким, отмечается отрицательная динамика по укомплектованности врачами, а также имеются многочисленные жалобы от пациентов на качество медпомощи, оказываемой в данных лечебных учреждениях.