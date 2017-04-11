Владивостокцы первыми увидят новый фильм ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

Зрителей ждет захватывающий сюжет

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Новый российский художественный фильм «Три дня до весны» смогут увидеть жители Приморья уже с 4 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Фильм о подвигах русских солдат во время Великой Отечественной войны, мужестве, стойкости и непобедимости народа России. Картина повествует о самом тяжелом периоде блокады Ленинграда.

Сообщается, что зрителей ждет захватывающий сюжет. По сценарию, жители Ленинграда оказываются в огромной опасности после бомбардировки лаборатории с вирусами. У главных героев есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу..

В кинотеатрах России фильм будет единственной картиной, посвященной событиям 1941-1945 годов, в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Отметим, фильм создан при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Фонда Кино РФ. Сеансы начнутся с 4 мая во всех кинотеатрах региона.