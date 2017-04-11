Автомобилист Владивостока удивил горожан своим поступком

Прохожие в недоумении

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В распоряжении редакции РИА VladNews оказались кадры, которые вызвали недопонимание у владивостокцев, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Очевидец, проходивший мимо Налоговой инспекции ИФНС по Ленинскому району в районе Океанского проспекта, 40 запечатлел на камеру мобильного телефона горе-водителя, который избрал своим местом парковки местную, еще не зеленую, но все же лужайку. По словам очевидца, такие случаи здесь - не редкость.Водители пренебрегают всеми правилами, нормами, лишь бы выгодно пристроить свое транспортное средство, тем самым вызвав недовольство и недоумение у горожан.

"Это сейчас только одна машина стоит. А бывает и по три!" - рассказал собеседник агентства.

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