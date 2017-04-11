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Эвакуаторы работают в центре Владивостока

Не стоит пренебрегать ПДД и знаками
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В районе улицы Светланская,12 во Владивостоке спецтехника убирает авто, водители которых проявили безответственность и "бросили" свои ТС в месте, где запрещена парковка, стоянка и остановка, сообщает РИА VladNews. Всего на данном участке работает четыре эвакуатора.

Стоит отметить, что помимо штрафа за эвакуацию владельцу придется оплатить и административный штраф в размере полутора тысяч рублей за неправильную парковку. 

Стоит отметить, что девушке автомобилистке, транспорт которой попал "под удар", удалось спасти свой автомобиль. Девушка вовремя появилась на месте происшествия.

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