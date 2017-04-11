В Приморской краевом суде сделают третью попытку собрать присяжных для «приморских партизан» 18:17, 11 апреля В Приморской краевом суде сделают третью попытку собрать присяжных для «приморских партизан»
Необычный прохожий «пристает» к владивостокцам 17:40, 11 апреля Необычный прохожий «пристает» к владивостокцам (Эксклюзив)
Дело о пропавших при строительстве Приморского океанариума деньгах продолжается 17:37, 11 апреля Дело о пропавших при строительстве Приморского океанариума деньгах продолжается (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 11 вторник
23:33
РИА VladNews ждет ваших новостей!
23:33
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
23:33
8 канал объявляет кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' Эксклюзив
23:06
К пяти годам дети становятся отличными лгунами, - ученые
22:01
Решить социально значимые проблемы предлагают на хакатоне
21:04
Отказ от молока поможет сохранить здоровье, - уеные
20:02
Дачников Владивостока приглашают на бесплатные занятия
19:03
Впервые в истории главным редактором Vogue стал мужчина
18:31
Пасха-2017: сколько будет выходных?
18:17
В Приморской краевом суде сделают третью попытку собрать присяжных для «приморских партизан»
18:00
Курсы компьютерной грамотности для читателей почтенных лет стартовали в муниципальной библиотеке № 2
17:48
В Приморье 65,6 тысячи гектар акватории предоставят для развития марикультуры
17:42
Владивостокцы смогут попасть на 16-й фестиваль Comedy Club прямым рейсом
17:40
Необычный прохожий «пристает» к владивостокцам Эксклюзив
17:37
Дело о пропавших при строительстве Приморского океанариума деньгах продолжается Эксклюзив
17:36
Во Владивостоке пройдет турнир по самбо
17:24
Тела попавших под лавину на Камчатке мальчика и мужчины обнаружены Фото и Видео
17:20
Браконьеры задержаны у берегов Приморья
17:15
Во Владивостоке почтили память узников фашистских концлагерей Фото
17:12
В Приморье просыпается весна
17:00
Школы и детские сады Владивостока активно поучаствуют в субботнике
16:50
Четыре главврача Приморья покинули свои посты
16:48
В нескольких районах Приморья преобладает четвертый класс пожарной опасности леса Фото
16:36
Самые сильные люди Владивостока впервые провели чемпионат по буксировке Видео
16:24
На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч
16:17
Владивостокцы первыми увидят новый фильм ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
16:12
В Приморском крае открывается навигация маломерных судов
16:07
Автомобилист Владивостока удивил горожан своим поступком Фото
16:00
Спецзавод №1 бесплатно примет мусор от организаций, участвующих в санитарном двухмесячнике
15:54
Эвакуаторы работают в центре Владивостока Фото и Видео
15:48
Квартальные продажи автомобилей в РФ увеличились впервые за 4 года‍
15:42
Приморец похитил из магазина несколько курток
15:36
В Биробиджане из кучи мусора вызволена маленькая девочка Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4112 (51) от 11 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Крестьянин торжествует и весной
Террору – нет. Сплочению – да
В Приморье разгораются лесные пожары
И никаких конфетных фантиков!
Уникальную операцию провели хирурги роддома № 3
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

К пяти годам дети становятся отличными лгунами, - ученые

Как научить ребенка говорить правду?
Фото: oboi-na-stol.com Фото: oboi-na-stol.com
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Дети рождаются честными, они буквально не могут лгать до определенного возраста, отмечается в статье психолога из Университета Рутгерса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. До трех лет детям сложно обманывать, так как это требует понимания того, что кто-то может иметь другое убеждение. Понимание лжи приходит примерно в возрасте четырех лет, и к пяти годам дети достигают определенного уровня мастерства в этом нечестном занятии.

В эксперименте детям было сказано не смотреть на игрушку, в то время как экспериментатор смотрит в сторону. Для детей такое занятие трудно, так что 80% делают именно то, что им говорят не делать. Когда позже малышей просили признаться, смотрели ли они на игрушку, почти все 2-летние дети признались в нарушении правил. Однако чем старше был ребенок, тем больше была вероятность того, что он солжет.

Выяснилось, что большинство 5-летних детей являются отличными лжецами; при этом они знают, что лгать нельзя, но делают это в случае, когда им выгодно. Кроме того, есть свидетельства, что малыши чувствуют удовлетворение, если от лжи есть положительный результат. Учитывая, что в действительности ложь часто имеет выгоду, могут ли родители что-то сделать, чтобы ребенок предпочитал говорить правду?

Согласно исследованию, есть несколько эффективных приемов, главным из которых является постоянная похвала за правдивое поведение. Другими словами, дети склонны говорить правду, если они думают, что их похвалят за честность, а не накажут за нарушение. Также нужно говорить с детьми о ценности честности, читать им сказки, где показаны положительные преимущества правдивости и быть личным примером, потому что дети будут использовать это как ориентационную модель для собственного поведения.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Решить социально значимые проблемы предлагают на хакатоне
22:01, 11 апреля 2017 Решить социально значимые проблемы предлагают на хакатоне

Участники хакатона смогут совместно со специалистами создать рабочие прототипы проектов

Дачников Владивостока приглашают на бесплатные занятия
20:02, 11 апреля 2017 Дачников Владивостока приглашают на бесплатные занятия

14 и 15 апреля

Впервые в истории главным редактором Vogue стал мужчина
19:03, 11 апреля 2017 Впервые в истории главным редактором Vogue стал мужчина

Эдвард Эннинфул ранее работал в США и Италии

Пасха-2017: сколько будет выходных?
18:31, 11 апреля 2017 Пасха-2017: сколько будет выходных?

Выходить ли на работу в понедельник, 17 апреля

Курсы компьютерной грамотности для читателей почтенных лет стартовали в муниципальной библиотеке № 2
18:00, 11 апреля 2017 Курсы компьютерной грамотности для читателей почтенных лет стартовали в муниципальной библиотеке № 2

Подробная информация

В Приморье 65,6 тысячи гектар акватории предоставят для развития марикультуры
17:48, 11 апреля 2017 В Приморье 65,6 тысячи гектар акватории предоставят для развития марикультуры

Проводятся торги

Владивостокцы смогут попасть на 16-й фестиваль Comedy Club прямым рейсом
17:42, 11 апреля 2017 Владивостокцы смогут попасть на 16-й фестиваль Comedy Club прямым рейсом

Международный туроператор балует своих клиентов