К пяти годам дети становятся отличными лгунами, - ученые

Как научить ребенка говорить правду?

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Дети рождаются честными, они буквально не могут лгать до определенного возраста, отмечается в статье психолога из Университета Рутгерса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. До трех лет детям сложно обманывать, так как это требует понимания того, что кто-то может иметь другое убеждение. Понимание лжи приходит примерно в возрасте четырех лет, и к пяти годам дети достигают определенного уровня мастерства в этом нечестном занятии.

В эксперименте детям было сказано не смотреть на игрушку, в то время как экспериментатор смотрит в сторону. Для детей такое занятие трудно, так что 80% делают именно то, что им говорят не делать. Когда позже малышей просили признаться, смотрели ли они на игрушку, почти все 2-летние дети признались в нарушении правил. Однако чем старше был ребенок, тем больше была вероятность того, что он солжет.

Выяснилось, что большинство 5-летних детей являются отличными лжецами; при этом они знают, что лгать нельзя, но делают это в случае, когда им выгодно. Кроме того, есть свидетельства, что малыши чувствуют удовлетворение, если от лжи есть положительный результат. Учитывая, что в действительности ложь часто имеет выгоду, могут ли родители что-то сделать, чтобы ребенок предпочитал говорить правду?

Согласно исследованию, есть несколько эффективных приемов, главным из которых является постоянная похвала за правдивое поведение. Другими словами, дети склонны говорить правду, если они думают, что их похвалят за честность, а не накажут за нарушение. Также нужно говорить с детьми о ценности честности, читать им сказки, где показаны положительные преимущества правдивости и быть личным примером, потому что дети будут использовать это как ориентационную модель для собственного поведения.