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Происшествия

Приморец похитил из магазина несколько курток

Возбуждено уголовное дело
Фото: kolyma.ru Фото: kolyma.ru
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 35-летнего предпринимателя Уссурийска, который сообщил о попытке хищения курток из магазина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что покупательницы заметили отсутствие нескольких курток на одной из торговых витрин. Об этом они сообщили продавцу торгового зала. Женщине удалось догнать злоумышленника, который спрятал похищенные куртки под свою верхнюю одежду.

Злоумышленником отказался ранее судимый 23-летний местный житель, который дал признательные показания.

Похищенные вещи изъяты и возвращены владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

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