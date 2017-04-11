Отказ от молока поможет сохранить здоровье, - уеные

Опасные болезни обойдут стороной

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Ученые из Гентского университета Бельгии провели эксперимент, по результатам которого выяснили, что диета на основе овощей и сои в качестве альтернативы молочным продуктам может значительно снизить риск опасных болезней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Так, выяснилось, что такой тип питания снижает риск развития диабета на 28%, ишемической болезни сердца на 4%, инсульта на 36% у женщин и 9% у мужчин. Также, придерживаясь вегетаринства и заменив молочные продукты соевыми, можно значительно снизить риск появления рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

При этом во время эксперимента было отмечено, что мужчины получают значительно меньше пользы от вегетарианской диеты на основе сои, чем женщины. Например, оказалось, что женщины, которые внесли соответственные изменения в рацион питания, на 36% снизили вероятность развития рака молочной железы. Еще среди тех, кто следовал подобному питанию, риск развития рака толстой кишки был снижен на 44% у женщин и на 40% мужчин.

Кроме всего прочего научные сотрудники установили, что у мужчин и женщин, которые употребляли вместо молочных продуктов соевые, имеют, на 29% и 42% соответственно, меньший риск заболеть раком желудка.