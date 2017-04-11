Решить социально значимые проблемы предлагают на хакатоне

Участники хакатона смогут совместно со специалистами создать рабочие прототипы проектов

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

С 28 по 30 апреля во Владивостоке состоится Social startup hackathon – хакатон проектов (творческая мастерская, форум разработчиков проектов) для решения важных общественных проблем и улучшения жизни в городе с помощью современных технологий и Интернета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Лучшая команда получит 70 тысяч рублей на доработку своего проекта. Организаторы мероприятия – общественный образовательный проект Теплица социальных технологий.

Темы, которые предлагается затронуть в работе над проектами, - улучшение городского пространства, решение экологических проблем и проблем в сфере ЖКХ, формирование местных сообществ, развитие благотворительной сферы и активизма, правозащитные проекты, а также другие идеи, предложенные самими участниками хакатона.

Участники уже существующих проектов и идей смогут посетить лекции и мастер-классы, а также получить отзывы и консультации менторов (опытных наставников).

Кроме того, участники хакатона смогут совместно со специалистами создать рабочие прототипы проектов: веб-сервисы, сайты общественных кампаний, мобильные приложения, чат-боты (виртуальные собеседники), проекты VR/AR (проекты с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности), социальные лонгриды (формат подачи журналистских материалов в Интернете), проекты по журналистике и многие другие формы IT-решений, уже зарекомендовавшие себя как работающие инструменты социальных изменений.

«Городские активисты, неравнодушные горожане, социально ответственные предприниматели, представители общественных и некоммерческих организаций и движений получат возможность вывести свои проекты на новый уровень. Разработчики, дизайнеры, журналисты и специалисты из других областей смогут стать частью одного из проектов и применить свои навыки на практике», - рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Авторам проектов владеть специальными навыками не обязательно. Организаторы предложат техническую поддержку командам, в которых нет разработчиков и нужных специалистов для реализации проекта.

Начало хакатона 28 апреля в 18 часов. Место проведения: Коворкинг «DOM» (ул. Тигровая, 30). Участие бесплатное – для этого необходимо зарегистрироваться на сайте vdk.te-st.ru. С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте vdk.te-st.ru/program. Контакты организаторов: Влад Лавриченко (vlad@te-st.ru, 8-964-705-67-19, координатор от «Теплицы социальных технологий»; Ольга Карчевская (karchen108@gmail.com, 8-924-125-11-23, координатор хакатона во Владивостоке).

Для справки. «Теплица социальных технологий» – это общественный проект, который помогает некоммерческим организациям и общественным объединениям осваивать IT-технологии. Организация провела уже несколько десятков хакатонов. Подробнее на сайте http://te-st.ru/about/about-project/.