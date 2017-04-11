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Общество

Курсы компьютерной грамотности для читателей почтенных лет стартовали в муниципальной библиотеке № 2

Подробная информация
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Ещё в одной муниципальной библиотеке Владивостока стартовали курсы компьютерной грамотности сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Теперь читатели почтенного возраста осваивают основы работы на компьютере в модернизированной библиотеке № 2 (п. Трудовое, ул. Чичерина, 10).

Слушателям предстоит узнать, какой приобрести компьютер, как выбрать интернет-провайдера, как общаться с родными с помощью Всемирной паутины, как завести собственную электронную почту и отправлять письма друзьям, как с помощью Интернета оплатить жилищно-коммунальные услуги, приобрести железнодорожный билет, оформить паспорт, получить необходимую юридическую консультацию и многое другое.

Как сообщили в библиотечной сети города Владивостока, в библиотеке № 2 уже ведётся набор во вторую группу, которая будет осваивать компьютерную грамотность в мае. Записаться можно по телефону - 238-13-57.

Кроме того, подобные курсы продолжаются еще в 5 муниципальных библиотеках. Обучение организовано по предварительной записи с соблюдением очередности. Подробная информация и запись по телефонам:

  • центральная библиотека им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48) - тел. 236-13-70;
  • библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21) – тел. 227-45-89;
  • библиотека им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8) - тел. 244-02-94;
  • библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76) - тел. 243-07-35;
  • библиотека № 16 (ул. Котельникова, 20) - тел. 220-28-52;
  • библиотека № 3 (ул. Хабаровская, 19) - тел. 245-32-63.

Напомним, организовать бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров принял решение глава Владивостока Игорь Пушкарёв в 2010 году. Курсы сразу стали широко востребованы у читателей почтенного возраста. За это время навыкам работы на компьютере были обучены более 3000 горожан.

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