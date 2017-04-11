Во Владивостоке пройдет турнир по самбо

Владивосток стал местом проведения турнира не случайно

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2017 год, во Владивостоке 14-17 апреля пройдет юбилейный международный турнир по самбо категории «А» «Мемориал Юрия Потапова» среди мужчин и женщин, сообщает РИА VladNews. Владивосток стал местом проведения турнира не случайно. Соревнования посвящены памяти Юрия Потапова, первого президента Приморской федерации самбо и дзюдо, вице-президента Всероссийской федерации самбо.

Местом проведения соревнований станет Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс, корпус S в ДВФУ на о.Русский. Принять участие в турнире приедут более 150 участников, из 20 регионов России, Европы и Азии.

В 2005 году борьба самбо приобрела статус национального вида спорта. Спортсмены нашего края особо отличились в этом виде спорта.

Турнир проводится в 20 раз — с 1998 года. Первые три года он проходил как Всероссийский турнир, в последующие года вышел в ранг международных соревнований. Из года в год качество этих соревнований улучшается, поэтому ему и присвоена самая высокая квалификация (турнир категории А), куда приезжает элита самбистов со всех стран мира.

Практически в каждой весовой категории участвуют по 5-7 спортсменов, входящие в основной и юниорский состав сборной команды России. Это придает турниру ещё большую конкуренцию, и зритель сможет увидеть много ярких интригующих поединков. Мужчины и женщины выступят в 9 весовых категориях.

Победители и призеры турнира получат медаль и диплом, а так же памятные и ценные призы. Спортсменам, занявшим первое место, будет присвоено звание «Мастера спорта международного класса».

Свое участие подтвердили спортсмены из России, Армении, Беларуси, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Румынии, Таджикистана, Украины, Финляндии, Франции, Южной Кореи.

Соревнования пройдут в 2 дня (15 и 16 апреля), начало в 10.00, торжественный парад состоится 15 апреля в 16.00.