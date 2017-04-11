Нужно ли приморцам носить с собой пистолет?

Новые поправки внесены в федеральный закон

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

В прямом эфире радио "Лемма" с Андреем Калачинским эксперты сошлись во мнении, что у каждого есть право носить с собой пистолет. Однако, по мнению экспертов, не пистолет определяет безопасность человека, а его поведение, сообщает РИА VladNews.

"Очень много людей знаю, кто владеет травматическим оружием, они считают, что наличие пистолета у них за поясом, действительно выводит на некоторую ступень развития, что он «правит миром». На самом деле, наличие пистолета - это всего лишь иллюзия безопасности. Вот только при наличии определенных навыков и готовности… тогда можно уже о чем-то говорить. Но в любом случае, не пистолет определяет безопасность, а поведение человека",- рассказал в прямом эфире радио "Лемма" писатель Алексей Суконкин.

"Если говорить о праве, то каждый человек имеет право носить пистолет. Но это, скажем, граждане нашей страны, должностные лица. Они слово «право» интерпретируют в другой плоскости. Право-это значит, если желает человек это сделать, пройти некий путь от момента появления мотивации, потом момент получения разрешительных документов. И, если уже и это будет реализовано, то там тоже некий путь: обучиться, пройти экзамены. Ну и потом купить совсем, наверное, недешевый пистолет",- рассказал тренер стрелкового клуба "Патриот" Валерий Николаев.

Стоит отметить, что в России не предусмотрено легальное владение гражданами короткоствольным боевым оружием – пистолетами и револьверами, а также любым оружием с автоматическим режимом огня – автоматами, пистолетами-пулеметами. Такое оружие – монополия государственных силовых структур.

Писатель Алексей Суконкин также рассказал, что у большинства из гражданского населения не заложена ответственность за несение оружия и мала вероятность того, что они смогут применить его правильно в той или иной ситуации.

"С одной стороны, я считаю, что травматический пистолет позволит обезопасить себя. А, с другой стороны, например, если мы говорим о специальных случаях и службах, у которых по штату оружие находится в кабуре, то при они каждый день выслушивают инструктажи, рассказывают о применении, и, соответственно, у них в голове формируется определенное понимание, как и где это оружие может быть использовано. Соответственно, этот человек в большинстве случаев применит его правильно. У гражданского населения нет такой возможности. Ему не говорят об этом каждый день. У гражданского человека ответственность за это оружие, в то время как у служивого, она не заложена", - рассказал Алексей Суконкин.

Напомним, в Государственную Думу внесены поправки в федеральный закон об оружии, которые могут изменить ситуацию для людей, пытающихся приобрести нарезное оружие. Если прежде срок, который был необходим для приобретения нарезного оружия, был пять лет, то теперь предполагается сократить до трех лет. И более того, разрешится самому готовить патрон под нарезное оружие.