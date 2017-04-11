Во Владивостоке похолодает на 4-5 градусов

Осадков не ожидается

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Погода в Приморье с начала апреля была изменчивой. В минувшие сутки в крае температура воздуха составила +13…+20 °С, на побережье до +5…+14 °С. В краевом центре также преобладала солнечная погода. Воздух прогрелся до +9…+11 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке ночью усилился южный ветер, температура воздуха сохранялась около +3…+5 °С.

Сегодня, 11 апреля, днем местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер свежий. Во второй половине дня воздух прогреется до +10…+15 °С, в прибрежных районах до +5…+11 °С.

Во Владивостоке облачная, с прояснением во второй половине дня погода. Возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха +9…+11 °С.

Ближайшей ночью в крае похолодает на 4–7 градусов. К утру столбики термометров опустятся до −2…−7 °С, в горных районах до −13 °С. На побережье от +4 °С до −1 °С. Местами пройдет небольшой дождь, на севере со снегом. Усилится северо-западный ветер.

Завтра ожидается сильный северо-западный, западный ветер. На севере местами сохранятся небольшие осадки. Максимальная температура воздуха +6…+12 °С, на севере от 0 °С до +5 °С.

Во Владивостоке будет солнечно, без осадков. Сильный северо-западный ветер. К утру температура воздуха понизится до +1…+3 °С, во второй половине дня воздух прогреется до +6…+9 °С.