Девушка из Владивостока борется за титул «Мисс Россия-2017»

В этом году Приморье представляют сразу две участницы

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Сразу две девушки из Приморского края борются за корону на всероссийском конкурсе «Мисс Россия-2017», сообщает РИА VladNews.

Проголосовать за участниц можно на официальном сайте конкурса, которое продлится до 15 апреля.

В настоящее время Лии Селиванова, которая представляет Владивостока, занимает 29 место в голосовании, до заветного 10 места Лии не хватает чуть больше 4600 голосов.

А вот Анастасия Александрова, которая представляет весь Приморский край, занимает лишь 42 место.

Стоит отметить, что по итогом голосования только 10 девушек, набравших наибольшее количество голосов, попадут в ТОП-20 на финале конкурса «Мисс Россия-2017». Голосование остановится в 12.00 (по мск времени) 15 апреля. Голосовать можно один раз в сутки с одного IP адреса.