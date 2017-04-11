Заслуженная артистка России Лариса Белоброва встретится со студентами Владивостока

Заслуженная артистка России, одна из самых известных женщин Приморья Лариса Белоброва встретится со студентами ВГУЭС в четверг, 13 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВГУЭС.
Во время встречи Лариса Белоброва поделиться своей историей профессионального успеха в театре, кино, поговорит о новых и любимых постановках и просто «за жизнь».
Напомним, Лариса Белоброва вслед за мужем переехала в Москву, но продолжает играть в театре им. Горького.
Встреча состоится в четверг, 13 апреля, в 13.30.
По всем вопросам обращаться по тел. 240-4176 и 240-4377.