Во Владивостоке неизвестные подожгли автомобиль

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступила на пуль пожраной охраны города Владивосток вчера, 10 апреля, в 21 час 10 минут, сообщает РИА VladNews. звонивший сообщил о том, что на улице Юмашева,10 горит припаркованный у обочины автомобиль.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, огнеборцы приступили к тушению авто. В течение нескольких минут возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 4 кв.м. При инциденте никто не пострадал.

Жители близлежащих домов рассказали о том,ч то автомобиль довольно долгое время находится у обочины без присмотра. Вполне вероятно, что его попросту подожгли. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.