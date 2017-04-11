Впервые в истории главным редактором Vogue стал мужчина

Эдвард Эннинфул ранее работал в США и Италии

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Впервые за вековую историю британского издания Vogue главным редактором стал мужчина Эдвард Эннинфул, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Ранее, зимой этого года, в Италии уже был назначен представитель сильного пола на роль главреда модного издания, первым же мужчиной в истории Vogue, стал главный редактор в Таиланде. Теперь приемником Александры Шульман после 25 лет преданной работы в издании стал афроамериканец Эннинфул. Нужно сказать, что он прошел довольно значительный путь в индустрии моды.

Начал он его с 16 лет в качестве модели, уроженец Ганы и житель Лондона, он быстро поднялся по карьерное лестнице. В возрасте 18 лет занимал пост модного директора в журнале i-D. Одновременно, Эннинфул не упускал возможность посотрудничать с мировыми лидерами в мире моды: он успел побывать стилистом в модных домах Calvin Klein, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Valentino, Jil Sander, Fendi и Gucci.

Прежде новый главный редактор британского Vogue поработал в США и Италии в одноименном журнале. В 2008 году при его участии был создан «черный» выпуск издания, и он стал самым продаваемым в истории глянцевого журнала: пришлось выпустить дополнительную партию.

В 2011 году после прихода на должность fashion-директора Эннинфула, британский «глянец» W Magazine увеличил количество рекламных страниц более чем на 15%, показав лидерский результат среди всех журналов.