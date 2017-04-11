В ДТП во Владивостоке пострадали две женщины

Сводка ЧП на дорогах краевой столицы за сутки

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в двух ДТП пострадали две женщины: в обоих случаях водители не убеждались в безопасности маневра перед тем, как начать сдавать задним ходом, - и наезжали на пешеходов.

Владивостокцы и гости приморской столицы в понедельник нарушили ПДД 248 раз; произошло 59 ДТП (32 с материальным ущербом, 12 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 39 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 13 случаям пьяной езды, 8 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 9 случаям тонировки. Правила парковки нарушили 49 автолюбителей. Сотрудники ДПС остановили 10 автомобилей любителей быстрой езды.

На штраф-стоянку поставлено 51 транспортное средство.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 38 пешеходов, 7 водителей автобусов и 15 таксистов. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 12 протоколов.