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Пасха-2017: сколько будет выходных?

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Фото: 1366x768.net Фото: 1366x768.net
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

16 апреля 2017 года православные христиане отмечают свой главный праздник - Пасху, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Пасха не имеет фиксированой даты, но всегда приходится на воскресенье. Поэтому многие сейчас задаются вопросом, будет понедельник 17 апреля выходным днем или рабочим? 

Но все же 17 апреля будет официальным рабочим днем.

Напомним, многие христиане готовятся к Пасхе на протяжении 7 недель: Великий пост люди соблюдают для того, чтобы очиститься - и не только физически, но и духовно. На протяжении этого поста действуют строгие запреты и ограничения: запрещены все продукты животного происхождения.

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