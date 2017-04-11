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Общество

В Приморье просыпается весна

На реках края продолжается приток талых вод
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

На реках Приморского края наблюдается интенсивное развитие весенних процессов, завершается процесс вскрытия рек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромет. Большинство рек края очистились от льда, за исключением отдельных участков рек на севере центральных районов, на которых отмечаются остаточные забереги, ледоход.

На реках края продолжается интенсивный приток талых вод. Наиболее интенсивная весенняя прибыль воды отмечается на реках центральных районов края. На остальных река края отмечается незначительный подъем воды. Затоплены пойменные участки в нижнем течении рек отдельных центральных и западных районов края, без ущерба.

В ближайшие трое суток на реках края сохранится постепенный весенний приток в русла рек. Сохранится подтопление пойменных участков в нижнем течении рек отдельных центральных и западных районов края, без ущерба.

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